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أمير جازان يستقبل وزير التعليم

أمير جازان يستقبل وزير التعليم
http://almnatiq.net/?p=743815
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, اليوم, معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بمعالي وزير التعليم والوفد المرافق, متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.
وجرى خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الوزارة والإدارات التابعة لها بالمنطقة في كل ما يهم التعليم بشقيه الجامعي والعام , واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء وبنات منطقة جازان انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن العزيز.
من جهته أعرب معالي وزير التعليم عن سعادته بزيارة المنطقة وما الإدارات التابعة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه , مؤكداً حرصه وكافة منسوبي الوزارة وإدارتي التعليم بجازان وصبيا على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.
حضر الاستقبال معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, ووكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ومدير عام التعليم بجازان ياسر بن فتح الدين الدويري, ومدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي.

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