أمير جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية بأكثر من 900 مليون ريال

المناطق - فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ووضع حجر الأساس اليوم , بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، لعدد من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا.

واستمع سمو أمير منطقة جازان والحضور خلال حفل التدشين لشرح مفصل عن المشروعات التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 900 مليون ريال , وتشمل تدشين 36 مشروعًا تابعاً للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بتكلفة إجمالية بلغت 312601744 ريالًا لتخدم ما يزيد عن 11451 طالبًا وطالبة، وتسهم مع إنجازها في التخلص من مدارس مستأجرة بقيمة إيجار 2385700 ريال.

وتضمنت المشروعات التي دشنها ووضع حجر الأساس لها سمو أمير منطقة جازان وضع حجر الأساس لـ ٣٨ مشروعًا تعليمياً تابعاً لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بتكلفة ٥٨٣٠٦٢٠٠٠ ريال، وتدشين عشرة مشروعات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت ٨٣٦٨٩٠٣٤ ريالًا , لتُسهم تلك المشروعات مجتمعة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات بمنطقة جازان للتحصيل الدراسي , إلى جانب تحقيق رؤية المملكة 2030 والتخلص من المباني المستأجرة وترشيد الإنفاق.

وفي ختام حفل التدشين سلّم سمو أمير المنطقة الهدايا التذكارية للجهات المتعاونة مع شركة ” تطوير” الشركة المنفذة لتلك المشروعات, وتسلّم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.

حضر حفل التدشين معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ومدير عام التعليم بجازان ياسر بن فتح الدين الدويري, ومدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي, وعدد من المسؤولين.

