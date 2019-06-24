الملاكم العالمي أمير خان يُشعل حلبة الجوهرة خلال موسم جدة

المناطق - عادل الزهراني

تتطلع الأوساط الرياضية في المملكة والعالم خلال الفترة المقبلة إلى حلبة مدينة الملك عبد الله الرياضية التي ستشهد النزال الخاص الأول من نوعه في المملكة للملاكم العالمي أمير خان الحاصل على لقب بطل العالم لمرتين، وذلك في منافسة شرسة للفوز بلقب دوري الملاكمة العالمي، الأول والوحيد في العالم الذي ينظمه مجلس الملاكمة العالمي.

النزال المنتظر سيقام يوم الجمعة 9 ذو القعدة الموافق 12 يوليو، ويعد فرصة ذهبية لعشاق رياضة الملاكمة الذين سيتمتعون بعروض الإثارة والتشويق. وقبل ذلك، سيسجل الملاكم العالمي حضوراً مميزاً في عددٍ من الصالات الرياضية بمدينة جدة ضمن فعاليات “أسبوع الملاكمة” في موسم جدة، حيث سيمرُّ أمير خان على عددٍ من الصالات الرياضية بمدينة جدة، منها “ذا جيم” و”فتنس تايم” الرياضية. وسيشهد هذه العروض حضور عددٍ من الشخصيات الشهيرة، في مقدمتهم قصي خضر، بدر الزيدان، وناصر العودة، وخبير فنون الدفاع عن النفس الروسي خابيب، وذلك في أسبوعٍ حافلٍ بالتشويق. وسيتم بيع تذاكر الحدث الرياضي الكبير في منافذ فيرجن ميجا ستورز، إلى جانب منصة شارك sharek.sa والموقع الرسمي لموسم جدة Jeddah.sa

وصرح المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على موسم جدة “هدفنا في موسم جدة هو الارتقاء بجودة الحياة في عروس البحر الأحمر، من خلال تنظيم الفعاليات التي تثري حياة الفرد والمجتمع، ضمن منظور رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف النهوض برفاهية المجتمع السعودية؛ وتعزيز الإسهام في مجالات الفنون والثقافة، إلى جانب تحفيز نمو قطاعات الرياضة والترفيه”.

وأضاف المهندس أبو زنادة “تتميز مدينة جدة بتنوعٍ ثقافيٍ غني وإرثٍ تاريخي ممتد، وموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر، ما يجعل منها منطقة تداخل حضاري، وهذا ما يعزز ثقتنا نتوقع نجاحا باهرا لموسم جدة. وقد تم إعداد الفعاليات بحيث تستقطب مختلف فئات المجتمع وتلبي طموحات الجميع من شباب وأطفال وأسر. هناك جهود مبذولة من أجل إنجاح الفعاليات، خاصة وأنها تقام في موسم الإقبال على مدينة جدة، ما يشكل حافزا مهما لتحقيق النجاح”.

وتأخذ رياضة الملاكمة حيِّزاً كبيراً من اهتمام المجتمع السعودي في الوقت الحالي، خاصة بعد حصول أبطال بطلات سعوديات على ميداليات في مسابقات خارجية. وانطلاقاً من هذا التوجه والاهتمام سعت اللجنة المنظمة لموسم جدة لاختيار بطل عالمي ومشاهير في الفنون القتالية من أجل ترسيخ مفهوم هذه الرياضة العالمية.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص تعيش حراكاً رياضياً واسعاً مع انتشار الأندية، والمرافق العامة التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مدعومة بالعديد من المبادرات الهادفة إلى تعميم ثقافة الرياضة والحركة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالوصول إلى مجتمعٍ حيويٍ، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها.

وتأتي فعاليات أسبوع الملاكمة ضمن موسم جدة، أحد مواسم السعودية، الذي يسهم بشكلٍ فاعل في تحسين نمط الحياة بالمجتمع السعودي، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية 2030 إلى جانب إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، ودعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها، كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.