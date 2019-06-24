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تحويل ( 100) ألف طاقة معطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية

تحويل ( 100) ألف طاقة معطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية

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تحويل ( 100) ألف طاقة معطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية

تحويل ( 100) ألف طاقة معطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية
http://almnatiq.net/?p=743840
الدمام - عبدالله السعيدي

كشف مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ خالد بن أحمد العبيد عن خطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة والتي تهدف وتركز على دعم إنتاجية جميع الحالات التي ترعاه الوزارة بالمنطقة والتي تصل تقريباً إلى 100 ألف مستفيد وتسعى من خلالها إلى تحويل الطاقات البشرية المعطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية ، واستغلال جميع الكوادر البشرية لاسيما منهم في الدور الإوائية وإيجاد فرص وظيفية لهم بالشراكة والتعاون مع إدارة التوطين بالوزارة وصندوق الموارد البشرية هدف ومجموعة الشركات الصديقة تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي وغيرها من البرامج المتاحة.

وأوضح العبيد بأن إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة تقوم بتشجيع الشباب والشابات من المستفيدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الصغيرة، بالشراكة والتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي وكذلك مساعدة الأسر المحتاجة وتحويلها إلى أسر منتجة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وبعض الشركاء في القطاع الخاص

وأشار إلى أنه إيماناً بأهمية الدور الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية واستشعارا بالمسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا صدر قرار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل بالموافقة على مبادرة تفعيل إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة كأول فرع من فروع المملكة وكان ذلك في بداية عام 2018.

وأضاف العبيد بأن ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع المنطقة الشرقية وضعت استراتيجية واضحة لخدمة مستفيدي الوزارة من الأيتام وذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الاعاقة والأسر الضمانية وجميع الحالات التي ترعها الوزارة بدعم وإشراف مباشر من سعادة مدير عام الفرع الوزارة بالمنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بتواجد مجموعة من الشركات الرائدة والمبادرة في المسؤولية الاجتماعية منذ القدم لذلك كان سهلاً على المؤسسات والشركات لدينا موكبة هذا العصر وتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وفق أفضل التطبيقات والممارسات التي تحقق رؤوية المملكة في التنمية.

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