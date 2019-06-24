صحة تبوك تختتم ملتقى الابداع بعرض التجارب والقصص الابداعية والاختراعات الطبية

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إختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الإبداع صباح اليوم الاثنين ملتقى “الإبداع يبدا بك ” والذي دشنه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح أمس وبمشاركة نخبة من المحاضرين من داخل وخارج المنطقة والذي استمر لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بإدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب.

وتضمن الملتقى مسرح الإبداع ومعرضا تم فيه عرض العديد من التجارب عن الإبداع والقصص الابداعية الملهمة ومواهبهم في كافة المجالات لموظفي صحة تبوك من عدة إدارات كالنحت والرسم والاختراعات الطبية وعرضها على ضيوف الملتقى من داخل وخارج المنطقة كالهيئة السعودية للملكية الفكرية وتعليم منطقة مكة المكرمة كذلك بمشاركة جامعة تبوك بروبوت الي.

حيث احتوى الملتقى على محاضرات تختص بأهمية اخلاقيات الابتكار وحقوق المبتكر ليحقق ابتكاره الفائدة من خلال تسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع للابتكار وتم ايضاً اطلاق مبادرة سفراء الابداع

ويهدف الملتقى الاول بصحة تبوك للأبداع الى تعزيز ثقافة الابداع والابتكار في بيئة العمل الحكومي واستقطاب اصحاب المبادرات والافكار واشراكهم في تطوير ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال منشأت صحة المنطقة بالإضافة الى خلق بيئة تعزيز الثقافة الابداعية عند الموظف مما يساهم في تكوين علاقة إيجابية فعالة بين منسوبي المنشأه على اختلاف ادوارهم .

وفي نهاية الملتقى كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي كافة المشاركين بالدروع التذكارية كما شكر الادارات القائمة على اعداد وتنظيم هذا الملتقى وهم إدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب وإدارة التواصل الداخلي متمنيا لهم المزيد من الابداع في قادم الايام .

