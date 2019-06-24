نادي موهبة الصيفي الـ 11 بالبشرى الأهلية .. برامج تفاعلية ودورات نوعية لأكثر من 85 طالباً

المناطق - عادل الزهراني

تواصل مدارس البشرى الأهلية بتعليم مكة برامجها الإثرائية ضمن برنامج موهبة الصيفي بالتعاون مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع حيث تم تنفيذ عدة برامج ودروات تدريبية متنوعة حيث تم تنفيذ برنامج ” الربوت ” والتعرف على أسماء قطع الليغو عن طريق أسماء الطلاب فيما تم تنفيذ الدائرة الهندسية والمخطط الانسيابي للتعرف على عناصر ومخطط الدائرة الهندسية لبناء مشروع هندسي كم تم التعرف على رموز و أشكال المخطط الانسيابي ثم بناء مخططات لتنفيذ مهام متعددة وترتيب وتجميع و توزيع قطع الليغو في صناديق الروبوت و التعرف على أنواعها و أحجامها و ألوانها و أطوالها و أسمائها .

كما تم التعرف في برنامج الحساسات والمحركات على NXT و حساس اللمس و حساس المسافة و حساس الصوت و حساس الضوء و المحرك مع توصيل و تشغيل و قياس الحركة و المسافة و اللمس و الضوء و الصوت

وكان لبرنامج التدريب على ” روبوت الخمس دقايق ” وبرنامج روبوت العربة الانسيابي الذي هدفا إلى بناء وتركيب وبرمجة و تشغيل روبوت بسيط بدون حساسات في خمس دقائق تفاعلاً مع الطلاب المشاركين في البرنامجين

كما وقد شملت البرامج الأخرى عدد من الدورات التعليمية في مجال الكيمياء والخوارزمي الصغير والفيزياء والهندسة ومجال الاختراع والابتكار وبرنامج طبيب المستقبل .