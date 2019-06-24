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بريطانيا : الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

بريطانيا : الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة
http://almnatiq.net/?p=743862
المناطق - واس

حذر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا اليوم من عواصف رعدية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة في أجزاء واسعة من البلاد.
وتوقع في بيان، أن تشهد بعض مناطق أسكوتلندا معدلات أمطار خلال اليوم تصل إلى 80 مليميتر، كما ستشهد منطقتي وسط وشرق إنجلترا هطول أمطار خلال ساعة واحدة ربما تعادل مستوياتها متوسط أسبوعين من المطر.
ودعا المكتب المواطنين في كافة أنحاء البلاد إلى توخي الحذر من الفيضانات والرياح القوية والتعرض لضربات الصواعق.

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