أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال جمعية البر بالمنطقة

المناطق-الباحة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن أبرز إنجازات ومناشط جمعية البر الخيرية بالباحة وما تقوم به من أعمال لخدمة المستفيدين منها وخطتها الإستراتيجية المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جمعية البر الخيرية بالباحة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ الغامدي, وأعضاء الجمعية.

ورحب سمو أمير المنطقة بالدكتور آل حافظ ومرافقيه ، مباركاً صدور إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

عقب ذلك استعرض الدكتور آل حافظ خلال اللقاء ما تضمنه التقرير من منجزات نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم وأبرز جهودها في دعم المستفيدين منها .

من جهته نوه سمو أمير منطقة الباحة, بالأعمال والبرامج التي تنفذها الجمعية للمستفيدين منها، مبدياً تطلعه إلى شمولية مناشط الجمعية في أعمال الخير ودعمها للجمعيات الصغيرة ذات النطاق المحدود، مشيداً سموه بما تحظى به الجمعيات بشكل عام من دعم الغير محدود من قبل القيادة الرشيدة.

من جهته أعرب آل حافظ عن شكره لسمو أمير المنطقة، تجاه دعمه المتواصل للجمعية, وجميع الأعمال الخيرية بالمنطقة.

وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية لسمو الأمير حسام بن سعود مع رئيس وأعضاء جمعية البر الخيرية بهذه المناسبة

