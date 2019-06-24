احدث الأخبار

أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال جمعية البر بالمنطقة
منطقة الباحة
 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تستضيف باحثين دوليين لمناقشة التوجهات الجديدة في النانو
أبرز المواد
 كلّفه مئات المليارات.. بيل غيتس يعترف بأفدح أخطائه!
أبرز المواد
 مسؤول في الخارجية الأمريكية: نبني تحالفا مع شركائنا لتأمين الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 بريطانيا : الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة
أبرز المواد
 نادي موهبة الصيفي الـ 11 بالبشرى الأهلية .. برامج تفاعلية ودورات نوعية لأكثر من 85 طالباً
منطقة مكة المكرمة
 أمانة تبوك وبلدياتها التابعة تواصل تنفيذ خطتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري
منطقة تبوك
 مسؤول بريطاني : إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على الناقلات في خليج عمان
أبرز المواد
 صحة تبوك تختتم ملتقى الابداع بعرض التجارب والقصص الابداعية والاختراعات الطبية
منطقة تبوك
 تحويل ( 100) ألف طاقة معطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية
المنطقة الشرقية
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستحوذ على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC
أبرز المواد
 الملاكم العالمي أمير خان يُشعل حلبة الجوهرة خلال موسم جدة
أبرز المواد
أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال جمعية البر بالمنطقة

أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال جمعية البر بالمنطقة

منطقة الباحة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تستضيف باحثين دوليين لمناقشة التوجهات الجديدة في النانو

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تستضيف باحثين دوليين لمناقشة التوجهات الجديدة في النانو

أبرز المواد
كلّفه مئات المليارات.. بيل غيتس يعترف بأفدح أخطائه!

كلّفه مئات المليارات.. بيل غيتس يعترف بأفدح أخطائه!

أبرز المواد
مسؤول في الخارجية الأمريكية: نبني تحالفا مع شركائنا لتأمين الملاحة في الخليج

مسؤول في الخارجية الأمريكية: نبني تحالفا مع شركائنا لتأمين الملاحة في الخليج

أبرز المواد

أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال جمعية البر بالمنطقة

أمير الباحة يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال جمعية البر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=743875
المناطق-الباحة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن أبرز إنجازات ومناشط جمعية البر الخيرية بالباحة وما تقوم به من أعمال لخدمة المستفيدين منها وخطتها الإستراتيجية المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جمعية البر الخيرية بالباحة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ الغامدي, وأعضاء الجمعية.
ورحب سمو أمير المنطقة بالدكتور آل حافظ ومرافقيه ، مباركاً صدور إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
عقب ذلك استعرض الدكتور آل حافظ خلال اللقاء ما تضمنه التقرير من منجزات نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم وأبرز جهودها في دعم المستفيدين منها .
من جهته نوه سمو أمير منطقة الباحة, بالأعمال والبرامج التي تنفذها الجمعية للمستفيدين منها، مبدياً تطلعه إلى شمولية مناشط الجمعية في أعمال الخير ودعمها للجمعيات الصغيرة ذات النطاق المحدود، مشيداً سموه بما تحظى به الجمعيات بشكل عام من دعم الغير محدود من قبل القيادة الرشيدة.
من جهته أعرب آل حافظ عن شكره لسمو أمير المنطقة، تجاه دعمه المتواصل للجمعية, وجميع الأعمال الخيرية بالمنطقة.
وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية لسمو الأمير حسام بن سعود مع رئيس وأعضاء جمعية البر الخيرية بهذه المناسبة

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الباحة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الباحة
أكثر من 50 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق خلال الأيام الماضية

أكثر من 50 ألف زائر لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق خلال الأيام الماضية
وظائف شاغرة بصحة الباحة

وظائف شاغرة بصحة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*