نائب أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة المكلف

المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم مدير جوازات المنطقة السابق اللواء محمد بن عبدالله البطاح والمدير المكلف العميد خالد بن سعيد الغامدي .

ورحب سموه بهما متمنياً التوفيق لمدير جوازات جازان السابق عقب تقاعده , ولمدير جوازات منطقة جازان المكلف وزملائه كافة لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة , سائلاً الله تعالى العون والسداد لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن في ظل التوجيهات السديدة لولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ