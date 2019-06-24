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وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها

وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها

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شارك الطلاب بعض الحصص الدراسية وكرم عددًا منهم

وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها

وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها
http://almnatiq.net/?p=743889
المناطق - فضة عطيف

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.
ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.
كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.
رافق معاليه خلال الزيارة مدير عام تعليم جازان المكلف الأستاذ ياسر بن فتح الدين الدويري ومدير تعليم صبيا الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي.

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