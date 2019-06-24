ولي العهد وبومبيو يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة

المناطق - الرياض

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش جدة.

ونشر المصور الملكي بندر الجلعود مقطع الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، كما نشر فيديو آخر لولي العهد وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد الأطفال في المطعم المذكور.

سمو سيدي #ولي_العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغداء في أحد المطاعم على كورنيش جدة.#موسمكم_في_الواجهة_البحرية pic.twitter.com/2nX6Bcr7OP — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

والتقى بومبيو اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز، واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.