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ولي العهد وبومبيو يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة

ولي العهد وبومبيو يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة
http://almnatiq.net/?p=743913
المناطق - الرياض

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش جدة.

ونشر المصور الملكي بندر الجلعود مقطع الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، كما نشر فيديو آخر لولي العهد وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد الأطفال في المطعم المذكور.

والتقى بومبيو اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز، واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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