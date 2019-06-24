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محافظ أحد المسارحة يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ أحد المسارحة يرأس اجتماع المجلس المحلي
http://almnatiq.net/?p=743916
المناطق - فضه عطيف

رأس محافظ أحد المسارحة أ.عبدالله بن محمد الريثي ، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة ,في دورته الثانية للعام المالي الحالي 1441/1440هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

ونوه الريثي باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز , وتلمس احتياجات المواطنين وتذليل الصعاب وتهيئة الخدمات في شتى المجالات التنموية.
عقب ذلك ، بحث الاجتماع المشروعات المعتمدة للمحافظة وسرعة تنفيذها والتعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجلس وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي بذلت كل ما يتعلق براحة وحاجة المواطنين ، وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع , ومنها استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة , والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها

وأكد أعضاء المجلس ، استعدادهم لبذل جهودهم في سبيل تحقيق ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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