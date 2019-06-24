مدني تيماء يباشر سقوط سور أثناء قيام صاحب المنزل بأعمال النظافة

المناطق - تبوك - علي العميري:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء مساء اليوم سقوط جزء من سور حوش مبنى والجزء الاخر مستند على شيول .

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري انه ورد بلاغاً في تمام الساعة 17:54 مساء هذا اليوم الاثنين عن سقوط سور منزل في حي الشفاء بمحافظة تيماء .

وفور تلقي البلاغ تم انتقال الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول وجد أن الحالة عبارة عن سقوط جزء من السور والجزء الأخر مستند على شيول نتيجة قيام صاحب المنزل بأعمال النظافة امام منزله عن طريق الشيول ولم ينتج عنه اي إحتجاز أو إصابات أثناء سقوط السور ولله الحمد فتم التعامل مع الحالة بإزالة الضرر المتبقي ورفعه بالكامل وتأمين الموقع وبعدها سلم الحادث لصاحب المنزل.