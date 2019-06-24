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فرنسا تدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

فرنسا تدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

أبرز المواد

فرنسا تدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

فرنسا تدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=743938
المناطق _ باريس

أدانت فرنسا اليوم الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وجددت فرنسا في بيانها على موقع وزارة خارجيتها، تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تمس أمن أراضيها ومواطنيها، معربةً عن تعازيها لعائلة الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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