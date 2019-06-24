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سمو أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

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سمو أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

سمو أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=743949
المناطق _ الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ،في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل اليوم جموع المواطنين والمسؤولين ومشايخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه.

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام سموه ومتابعته الشخصية .

كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال محافظ دومة الجندل بالإنابة ناصر بن سعود السهلي ووكلاء الإمارة وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل .

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