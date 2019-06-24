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محافظ محايل يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ محايل يرأس اجتماع المجلس المحلي
http://almnatiq.net/?p=743960
المناطق _ محايل

رأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ، اليوم، اجتماع المجلس المحلي ، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية، والأهالي وذلك بمركز السعيدة التابع للمحافظة .
وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها طريق محايل ـ السعيدة ، ومبنى مدرسة السعيدة للبنين ، ومشروع التشجير ، كما ناقش المجلس أيجاد مركز للهلال الأحمر وللدفاع المدني ولأمن الطرق وإيجاد قسم طوارئ بالمركز الصحي وإعادة تشغيل عدد من الأقسام بالمركز .
وفي ختام الجلسة شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، والمراكز التابعة لها ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المراكز والمحافظة ، مبيناً أن الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعة لها .

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