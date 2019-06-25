احدث الأخبار

أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم
أبرز المواد
 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC
أبرز المواد
 محافظ محايل يرأس اجتماع المجلس المحلي
منطقة عسير
 الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 سمو أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل
أبرز المواد
 السودان تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة تخزن مواداً غذائية منتهية الصلاحية في الدمام
أبرز المواد
 فرنسا تدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 مساعد الزامل رئيسا لنادي القادسية بالتزكية لمدة أربعة أعوام
أبرز المواد
 العقيد المالكي: المليشيات الحوثية تحاول استفزاز التحالف لكننا سنطبق القانون الدولي وسنتخذ إجراءات رادعة وصارمة
أبرز المواد
 مدني تيماء يباشر سقوط سور أثناء قيام صاحب المنزل بأعمال النظافة
منطقة تبوك
 حرس الحدود ينقذ ستة مواطنين تعطل قاربهم بالخفجي
المنطقة الشرقية
أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم

أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم

أبرز المواد
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC

أبرز المواد
محافظ محايل يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ محايل يرأس اجتماع المجلس المحلي

منطقة عسير
الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مطار أبها الدولي

الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مطار أبها الدولي

أبرز المواد

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC
http://almnatiq.net/?p=743963
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق تطوير الأفراد.

. محلل توظيف أول.

. محلل موارد بشرية أول.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

روابط ذات صلة

أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم

أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم
الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مطار أبها الدولي

الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مطار أبها الدولي
سمو أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

سمو أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*