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مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان

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مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان
http://almnatiq.net/?p=743971
المناطق _الأمم المتحدة

ندد مجلس الأمن الدولي اليوم، بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان، باعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن “يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر”.

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