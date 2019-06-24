‏‫ الشيخ صفيان المنهالي يتكفل بزواج ٢٦شاب وفتاة بشرورة

رعى وكيل محافظة شرورة عامر بن علي الصيعري الليلة الماضية حفل الزواج الجماعي الأول لـ 26 شاب وفتاة بمحافظة شرورة بقاعة النادر للاحتفالات والذي تكفل به الشيخ صفيان بن عيظة بن طناف المنهالي شيخ قبيلة المناهيل وسط حضور كثيف من مشائخ وأعيان المحافظة وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد كبير من المواطنين .

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة الشيخ صفيان بن عيظة المنهالي ألقاها عنه مصطفى المنهالي؛ ثم ألقيت كلمة العرسان قدمها العريس سالم المنهالي شكر فيها كل من ساهم ودعم لتحقيق حلم المستفيدين من البرنامج وفي مقدمتهم الوالد الشيخ صفيان بن عيظة المنهالي الذي تكفل بجميع تكاليف الزواج .

عقب ذلك القيت عدة قصائد للشعراء صالح الصيعري وعبدالعزيز الكربي وكناف الهري وعويضان المنهالي .

وفي ختام الحفل قدم طايع المنهالي هدية تذكارية للشيخ صفيان بن عيظة المنهالي ثم درع تذكاري من العرسان لوالدهم الشيخ صفيان عيظة المنهالي .

كما التقطت الصور التذكارية مع داعم الحفل والعرسان وعدد من الحضور .