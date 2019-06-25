رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

أبرز المواد
‏‫ الشيخ صفيان المنهالي يتكفل بزواج ٢٦شاب وفتاة بشرورة

‏‫ الشيخ صفيان المنهالي يتكفل بزواج ٢٦شاب وفتاة بشرورة

منطقة نجران
مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان

أبرز المواد
أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم

أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم

أبرز المواد

رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان
http://almnatiq.net/?p=743984
المناطق _ لندن

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم بشدة الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.
وقالت تيريزا ماي في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير لمطار أبها إن الهجوم يمثل عملاً طائشًا وجبانًا.
وأوضحت ماي بشأن التصعيد الإيراني الأمريكي أن بريطانيا تسعى بدور دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفين.

روابط ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان
أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم

أبها الشموخ.. والحوثي اللئيم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة STC

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*