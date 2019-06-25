رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

المناطق _ لندن

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم بشدة الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.

وقالت تيريزا ماي في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير لمطار أبها إن الهجوم يمثل عملاً طائشًا وجبانًا.

وأوضحت ماي بشأن التصعيد الإيراني الأمريكي أن بريطانيا تسعى بدور دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفين.