أمانة عسير تنهي سفلتة الطرق و الإنارة بمربه

أمانة عسير تنهي سفلتة الطرق و الإنارة بمربه

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أمانة عسير تنهي سفلتة الطرق و الإنارة بمربه

أمانة عسير تنهي سفلتة الطرق و الإنارة بمربه
http://almnatiq.net/?p=743987
المناطق _ عسير

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه الفرعية مؤخرا تنفيذ مشروع سفلتة و إنارة مخطط مربة الحكومي .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تكلفة المشروع الذي يأتي ضمن مشروع إستكمال سفلتة وإنارة مخطط مربه الحكومي و قرى النبعة قدرت بـ 5.884.615 مليون ريال .

لافتا الى أن أعمال السفلتة جاءت امتدادا لمشاريع السفلتة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات .

وأشار الى أن المخطط و جميع الأحياء بمربه لها أهمية استراتيجية ، وأن ما تم من أعمال سفلته هو من ضمن إهتمامات الأمانة ، مؤكدا بأن هناك حزمة من المشاريع الاخرى تتعلق بسفلتة طرق القرى و المراكز الإدارية بصدر وايلة و قرى الغيناء و لا زالت تحت إجراءات الترسية .

مضيفا بأن الأمانة تعمل جاهدة للإرتقاء بجميع الطرق بمربه وفق أعلى المعايير والجودة .

مردفا الى هنالك مشروع إنشاء للحدائق بمربه و الذي يأتي ضمن مشاريع المشهد الحضري وسيتم تنفيذه في القريب العاجل .

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