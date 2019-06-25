كراني: الحرارة ستصل 55 درجة في عدة مناطق بالمملكة

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قال خبير الأرصاد، حسن كراني أنَّ الحرارة في بعض مناطق المملكة ستتخطى الـ55 درجه مئوية تحت أشعة الشمس خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أنَّ الحرارة ستتراوح بين 46 إلى 50 درجه في الظل.

وأوضح أن أسباب ارتفاع الحرارة تشمل الغازات الدفيئة، وبخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، والأوزون، مشددًا على أنَّ تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية، تؤدِّي لارتفاع درجات الحرارة.