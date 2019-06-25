صدور مرسوم جمهوري سوداني للاتصال بالحركات المسلحة

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسومًا جمهوريًا قضى بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة.

ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.

وكانت قيادات بارزة بقيادة المجلس العسكري الانتقالي أعلنت خلال الفترة الماضية أن هناك جهودًا لإكمال عملية السلام بالبلاد من خلال الاتصال بالحركات المسلحة، فيما أشارت قيادات تابعة للحركات الموقعة على اتفاقيات السلام أن قيادات المجلس العسكري الانتقالية منفتحة للتفاوض مع الحركات المسلحة.