قرار هام من النائب العام بشأن إطلاق النار في المناسبات

المناطق_الرياض

قالت مصادر مطلعة، أن النائب العام سعود المعجب أبلغ الجهات المختصة بإدراج قضايا إطلاق النار في المناسبات ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (الحبس الاحتياطي).

وحسب “عكاظ” جاء ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وذلك عقب انتشار هذه الظاهرة التي تشكل خطراً وتهديداً على الأرواح والممتلكات.

وتوصلت النيابة العامة، بعد دراسة هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة، إلى اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف، فيما صدرت توجيهات النائب العام لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة بإيقاف من تتوفر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.

وكانت النيابة العامة، أصدرت عددا من مذكرات القبض على عدد من المتورطين في إطلاق النار في مناسبات واحتفالات، تناقلت منصات التواصل الاجتماعي العديد منها، ما شكل خطراً على الحضور.