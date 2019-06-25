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شاهد.. “هندوس” يسحلون شابا مسلما حتى الموت بعد اتهامه بالسرقة !

شاهد.. “هندوس” يسحلون شابا مسلما حتى الموت بعد اتهامه بالسرقة !
http://almnatiq.net/?p=744003
المناطق_الرياض

ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن شابا مسلما لقي مصرعه بعد اتهامه بالسرقة في الهند، حيث أجبرته مجموعة من الغوغائية الهندوس على قراءة شعائرهم وهتافاتهم الدينية، بينما كان يتم سحله بعنف لمدة ساعة.

توفي تبريز أنصاري ، 22 عامًا ، بعد احتجازه لدى الشرطة يوم السبت الماضي، بعد أربعة أيام من تعرضه للسحل على أيدي قرويين من داتشيدية في ولاية جاركاند الشرقية ، حيث اتهموه باقتحام منزل برفقة رجلين آخرين وسرقة دراجة نارية.

وهرب المشتبهان الآخران، لكن السكان المحليين قبضوا على الأنصاري، واجبروه على الهتاف بشعائرهم الدينية الهندوسية.

ويظهر فيديو للحادث تم تصويره الثلاثاء الماضي، الأنصاري وهو مربوط بشجرة ويتم سحله من قبل السكان المحليين، الذي كان يتوسل إليهم لتركه والتوقف عن ضربه.

فيما قبض على رجل محلي يوم الأحد الماضي ، يدعى بابو ماندال ، بعد أن تقدمت أرملة أنصاري شايستا بارفين بشكوى ضده وتسعة آخرين.

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