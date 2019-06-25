بسبب الاحتراق.. «أبل» تستدعي «ماكبوك برو»

بسبب الاحتراق.. «أبل» تستدعي «ماكبوك برو»

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بسبب الاحتراق.. «أبل» تستدعي «ماكبوك برو»

بسبب الاحتراق.. «أبل» تستدعي «ماكبوك برو»
http://almnatiq.net/?p=744012
المناطق_الرياض

طلبت «أبل» من عملائها وبشكل عاجل، التوقف عن استخدام أجهزة كمبيوتر «ماكبوك برو» وإعادتها إلى فروع الشركة، إثر مخاوف من تسببها في إشعال حرائق. وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها أمس (الإثنين) إن عددا من أجهزة الكمبيوتر بحجم 15 بوصة، التي أنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشاكل في البطارية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة على مستخدميها. وأوضحت أن كل من يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء، وعرضت على العملاء استبدالا مجانيا للبطارية، من أجل تلافي المشكلة. مشيرة إلى أن سلامة العملاء دائما على رأس أولوياتها، مؤكدة أنها تتحمل استبدال البطاريات المعيبة بلا مقابل. وكانت «أبل» استدعت في شهر أبريل الماضي، بعض شواحن هواتف «آيفون»، بعدما اكتشفت أنها قد تنكسر أثناء توصيلها بالتيار، ما ينتج عنه صدمات كهربائية للمستخدمين.

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