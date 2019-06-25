أكثر من ٤ الاف معلم ومعلمة بتعليم الباحة يستفيدون من برامج التدريب الصيفي

المناطق_الباحة

انهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداتها لانطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات في مختلف مراكز التدريب على مستوى المنطقة والتي تتضمن حزمة متنوعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات وتنظمها إدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات بمشاركة أكثر من (4) معلم ومعلمة في مختلف مراكز التدريب التربوي في المنطقة .

وأعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني جاهزية تعليم المنطقة لانطلاق برامج التدريب الصيفي مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر باعتباره حجر الزاوية في جودة الأداء في الميدان التربوي ، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية مؤكداً على فاعلية التدريب المقنن وأثره في إحداث التغيير الإيجابي للمتدرب والذي يتحقق من خلاله أهداف العمل التربوي والتعليمي حتى تكون مدارسنا نواة للتطوير وذات مبادرات في التأثير في جميع المجالات التعليمية وبخاصة في مجال التدريب ،متمنيا أن ينعكس مردود هذا التدريب على أداء المعلمين داخل مدارسهم في رعاية وصقل مواهب الطلاب وتقديم الرعايةالكاملة لهم بما يدعم قدراتهم الإبداعية ويذكي روح التنافس الشريف في الميدان التعليمي وقدّم الدكتور بهذه المناسبة شكره لإدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات ، وجميع القائمين والقائمات على التدريب في مختلف مراكز التعليم، على جهودهم في إعداد البرامج التدريبية، والسعي لتحقيق أهدافها المنشودة التي تعنى بصقل ورعاية الملتحقين بالبرامج التدريبية ،

بدوره أشار مدير إدارة التدريب والابتعاث للبنين الأستاذ حسين علي دماس بأن البرامج التدريبية ستنطلق في ٤ / ١١ / ١٤٤٠ وتستمر حتى ٢٩ / ١١/ ١٤٤٠ يقدم خلالها ١١٣ برنامجا تدريبا مخصصا للبنين و يستفيد منها ٢٠٧٢ معلما في مراكز التدريب المعدة لذلك

فيما أوضحت مديرة التدريب والابتعاث بنات الأستاذة ندى سعيد الزرقوي بأن عدد المعلمات المسجلات في التدريب الصيفي قد بلغ ٢٠٠٩ معلمة خصص لهن أكثر من ١٠٠ برامج تدريبي في مراكز التدريب المنتشرة في محافظة العقيق والمندق والقرى وبلجرشي إضافة إلى مركز وسط الباحة مبينة بأن القاعات التدريبية قد جهزت بأحدث التجهيزات المعينة على تقديم البرامج ولتحقق الهدف المنشود من إقامتها.