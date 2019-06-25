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أول تعليق من إيران بشأن الحوار مع أمريكا بعد فرض العقوبات الجديدة

أول تعليق من إيران بشأن الحوار مع أمريكا بعد فرض العقوبات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=744023
المناطق_الرياض

أعلن سفير ايران لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي الإثنين أن الظروف غير ناضجة لاجراء حوار مع الولايات المتحدة، وذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على طهران.

ومع عقد مجلس الأمن الدولي لجلسة مغلقة، قال روانجي للصحفيين إن على الولايات المتحدة أن توقف ”حربها الاقتصادية ضد الشعب الإيراني“.

وأضاف ”لا يمكنك البدء بحوار مع أحد يهددك ويعمل على تخويفك“. وأشار إلى أن ”أجواء مثل هذا الحوار لم تتهيّأ بعد“.

وتحدث السفير الإيراني بعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي وثمانية من القادة الإيرانيين.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخطط لإدراج اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضمن قائمتها السوداء، ما يزيد الضغط على طهران لتلبية مطالب الولايات المتحدة.

وقال روانجي ”طالما أن هذا التهديد قائم، لا مجال أبدا لأن تبدأ ايران والولايات المتحدة حوارا“.

وجدد روانجي نداءه لإجراء محادثات على مستوى دول المنطقة حول تحسين الأمن، وقال إنه طلب من الأمم المتحدة أن تلعب دورا في الترويج لمثل هذا المنتدى.

واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن أسقطت إيران الأسبوع الماضي طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار أصرّت طهران أنها دخلت مجالها الجوي، فيما رفضت واشنطن هذا الادعاء.

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