إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب فى الجامعات والكليات التقنية

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نوهت جامعة شقراء بأنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في جامعة شقراء والجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض لجميع التخصصات اليوم الثلاثاء الموافق 22-10-1440هـ الساعة 12 ظهراً.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض قد أعلنت فى وقت سابق الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وذكرت اللجنة أن إعلان نتائج القبول للفرز الأول للطلاب سيكون يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ)، بينما سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات يوم غد الأربعاء (23/10/1440هـ). وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).