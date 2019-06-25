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تفاصيل 7000 وظيفة موسمية في مكة المكرمة

تفاصيل 7000 وظيفة موسمية في مكة المكرمة

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تفاصيل 7000 وظيفة موسمية في مكة المكرمة

تفاصيل 7000 وظيفة موسمية في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=744032
المناطق_مكة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن توفر 7000 وظيفة موسمية في شركة اليمامة للمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة لطلاب جامعة أم القرى.

ومن ضمن شروط التقديم ألايقل عمر المتقدم للوظيفه عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ  ويجب اكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبه للتسجيل في الموقع الالكتروني مع العلم أن الوظائف خاصة بالرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.hoshood-mmmsl.com .

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