ارتفاع مشتريات الأجانب ل 7.1 مليار ريال بدعم “فوتسي” والنفط

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أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغ 7.13 مليار ريال. ووفقا لخبراء سوق المال يأتى ذلك بدعم بدء المرحلة الثالثة للانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة والتحسن الملحوظ في أسعار النفط وقرب تمديد اتفاق خفض الإنتاج أوائل يوليو المقبل. أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها نحو 279.1 مليون ريال خلال نفس الأسبوع. واتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للبيع خلال الأسبوع الماضي، وبلغ صافي مبيعات الشركات نحو 3.6 مليار ريال. يأتي ذلك فيما سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب 5.1 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي، وجاءت الزيادة على خلفية ضم 25% من الأسهم السعودية لمؤشر فوتسي رسميا يوم الاثنين الماضى في إطار المرحلة الثالثة للانضمام. ومن المقرر انتهاء المراحل الخمسة في مارس المقبل.

وجاءت التدفقات من الصناديق التابعة للمؤشر في إطار التوقعات المبكرة بأن يستقطب السوق السعودي 40 مليار دولار عند اكتمال انضمامه إلى مؤشري فوتسي ومورجان ستانلي. وشهد يوم 29 مايو الماضي ضم 50% من السوق إلى مؤشرمورجان ستانلي، فيما تستكمل النسبة المتبقية في 29 أغسطس المقبل. وخاض السوق سلسلة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للوصول إلى هذه المرحلة، من بينها إعادة هيكلة القطاعات وخفض الأصول المطلوبة للشركات الراغبة في الاستثمار، والسماح بالبيع على المكشوف وتسوية الصفقات خلال يومي عمل.