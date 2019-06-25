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أمير منطقة تبوك يتراس اجتماع الحج والعمره

أمير منطقة تبوك يتراس اجتماع الحج والعمره
http://almnatiq.net/?p=744044
المناطق_تبوك
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، في مكتبه بالإمارة غد الاربعاء  ، اجتماع لجنة الحج والعمرة بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.
وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ومدى جاهزية كل إدارة والتأكيد على حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله –  إلى تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
كما سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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