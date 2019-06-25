إف 35 “البريطانية” تنفذ مهمتها الأولى فوق سماء سوريا والعراق!

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دخلت مقاتلات “إف 35” الأميركية الصنع، الخدمة في السلاح الجو البريطاني، منفذة أولى مهماتها الحربية فوق أجواء سوريا والعراق.

ووفقاًلـ “سكاي نيوز”، الثلاثاء، فإن المقاتلات الجديدة رافقت أخرى من طراز “تايفون” في طلعات جوية فوق البلدين العربيين من أجل تتبع فلول تنظيم داعش الإرهابي.لكن المقاتلات المعروفة باسم “الشبح” لم تنفذ أي غارات.

وقالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، تعليقا على الأمر إنه “خطوة مهمة (..) في المملكة المتحدة”.

وتابعت: “مقاتلات F-35 هي أكثر الطائرات تقدما التي تمتلكها بلدنا، وستشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني لعقود مقبلة”.

وكانت أولى المهام لهذه المقاتلات في 16 يونيو الجاري، ونفذت منذ ذلك الحين نحو 12 طلعة جوية، بحسب مصادر عسكرية بريطانية.وتمركزت هذه المقاتلات في قبرص منذ أواخر مايو الماضي من أجل إجراء تدريبات.