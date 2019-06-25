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120 مستفيداً من برنامج ” السلامة وعي ومسؤولية ” في الحملة الصيفية لمحو الأمية بتعليم مكة

120 مستفيداً من برنامج ” السلامة وعي ومسؤولية ” في الحملة الصيفية لمحو الأمية بتعليم مكة

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120 مستفيداً من برنامج ” السلامة وعي ومسؤولية ” في الحملة الصيفية لمحو الأمية بتعليم مكة

120 مستفيداً من برنامج ” السلامة وعي ومسؤولية ” في الحملة الصيفية لمحو الأمية بتعليم مكة
http://almnatiq.net/?p=744056
المناطق_عادل الزهراني
نفذت إدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج ” السلامة وعي ومسؤولية ” وذلك ضمن برامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمراكز قطاع البيضاء بتعليم مكة .

ويهدف البرنامج للتوعية الدارسين والدارسات عن مفهوم السلامة والتعرف على وسائل السلامة وكيفية الاستفادة من مخارج الطوارئ والتعرف عن أنواع المخاطر ومنها المخاطر المنزلية.

كما وتناول البرنامج التعرف على انواع الحرائق وأنواع طفايات الحريق وكيفية الاستخدام رافقه تطبيق عملي عن كيفية استخدام طفاية الحريق.

وقد استفاد من البرنامج 120 دارس من مدارس المراكز المستهدفة بالحملة حيث شملت كل من

١- مدارسة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

٢- مدرسة دفاق.

٣- مدرسة البيضاء

٤- مدرسة الملحاء.

٥- مدرسة وادي ضيم.

٦- مدرسة الخرقاء.

٧- مدرسة الخضراء.

٨- مدرسة الصهو.

٩- مدرسة وادي ملكان.

١٠- مدرسة الكر.

١١- مدرسة عرعر.

١٢- مدرسة وادي نعمان.

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