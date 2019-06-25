نقطة الضبط الأمني بوادي الدواسر تطيح بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر

تمكن رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بالمثلث في محافظة وادي الدواسر، من الإطاحة بمواطن ثلاثيني؛ حاول تهريب كمية مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية”.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني لـ “المناطق ” إن مركبة حديثة الصنع كانت قادمة من عسير باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بمثلث وادي الدواسر؛ بهدف التأكد من معلوماتها، وفور ظهور علامات الارتباك على قائدها؛ قرر رجال الأمن إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وأكد المصدر، بعد ساعات من تفتيش المركبة عُثر على 10 بلاطات من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة، وأُعد محضر بالواقعة ومن ثم تحويله مع المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.