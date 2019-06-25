الأمير حسام بن سعود يطلق فعاليات صيف الباحة 40

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة فعاليات صيف الباحة 40 تحت شعار ” الباحة راحة وسياحة ” ، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة ديار العز على المسرح الروماني بمراوة.

ولدى وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم .

بعد ذلك ألقى المشرف العام على إدارة المهرجانات والاحتفالات بالمنطقة ماجد بن مسفر الغباشي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، مشيراً إلى أن فعاليات مهرجان صيف الباحة 1440 هـ ، ستقام في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى والعقيق وبني حسن.

وبين أن الفعاليات متنوعة وتناسب كافة أفراد الأسرة ، معرباً عن شكره لسمو أمير الباحة على رعايته الكريمة للحفل ، وعلى دعم اللا محدود للإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات ، كما قدم شكره لأمانة المنطقة وبلديات المحافظات على ما يقومون به من جهود خلال الصيف، ولجميع الجهات المعنية والإعلاميين ومؤسسة ديار العز المنفذة لفعاليات صيف الباحة لهذا العام ، داعياً الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وان ينصر جنودنا على الحد الجنوبي.

بعدها ألقيت قصيد شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .

ثم أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أنطلاق فعاليات صيف الباحة ( 40 ) الذي يحوي العديد من الفعاليات المتنوعة والجديدة ، مؤكداً سموه بأنه تم الحرص على أن تحقق تلك الفعاليات رضاء كافة فئات المجتمع .

وبين سموه بأنه تم تهيئة وتجهيز كافة الأماكن السياحية والمنتزهات بالمنطقة من أجل قضاء أجمل الأوقات في ربوع الباحة الجميلة، موجهاً سموه الدعوة للزوار إلى اكتشاف الباحة وما تزخر بها من مكنوز طبيعي أخاذ وطبيعة ساحرة وأجواء جميله جاذبة والاستمتاع بجمال تضاريس المنطقة .

وأعرب سمو أمير الباحة عن شكره وتقديريه لكافة الجهات ، المشاركة على ما يقومون به من جهود واضحة من خلال عمل متواصل لخدمة أهالي المنطقة وزائريها ، حاثاً على مواصلة الجهود والتفاني في خدمة الأهالي والمصطافين في ظل الدعم اللامحدود من قبل دولتنا الرشيدة ” أيدها الله ” التي لم تألو جهداً لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن ، داعياَ الله بان يحفظ أمننا واستقرارنا وان ينصر جنودنا البواسل .

كما دشن سموه تطبيق صيف الباحة الذي يوفر للسائح كل ما يحتاجه من معلومات ومواقع سياحية .

عقب ذلك شاهد الأمير حسام بن سعود والحضور فقرة الفرق الاستعراضية المشاركة في صيف هذا العام ، فيما شاهد الجميع فلماً وثائقياً عن الباحة بعنوان ” عروس الصيف ” .

تلا ذلك شاهد سمو أمير الباحة الحضور أوبريت غنائي بهذه المناسبة ، الذي واكبه انطلاق الألعاب النارية والبالونات المضيئة .

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب رعايته للحفل ، أن الباحة أخذت مكانها الطبيعي بين مصايف المملكة نظراً لما تتميز من تطور ومقومات سياحية وطبيعة خلابة .

وبين سموه أنه تم اليوم افتتاح فعاليات الصيف لهذا العام التي ستلبي رغبات مختلف فئات المجتمع ، متطلعاً سموه من هيئة الترفية أن تعلن عن فعالياته في المنطقة في القريب العاجل لتتزامن مع فعاليات الصيف المجودة بالمنطقة لتكتمل منظومة الصيف بمشيئة الله تعالي .

ورحب الأمير حسام بن سعود بالزوار والمصطافين في منطقة الباحة ، متمناً لهم قضاء أوقات جميلة في ربوعها ، موجهاً سموه الدعوة لمن لم يسبق له زيارة الباحة إلى زيارتها وسيجد ما يسره بمشيئة الله تعالي .

وكان سموه لدى وصوله مقر القرية التراثية بمراوة ، قام بتدشين مشروع القرية الذي بلغت تكلفته أكثر من 51 مليون ريال ، حيث تجول سموه في أقسام المشروع ، وشاهداً عرضاً مرئياً عنه.

واستمع سموه إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن عناصر المشروع الذي يظم مبني استعلامات بمدخل ساحات الإحتفالات والمناسبات ، وعدد 3 نزل فندقية للخدمات متوفر بها 18 غرفة ، ومبنى رئيس يحتوي على منصة ملكية وصالة استقبال وصاله طعام ، والمسرح الروماني الذي تم تصميمه وتنفيذ على مساحة 1200 متر مربع ومدرج يتسع لنحو 4500 شخص ، ومنصة ملكية تتسع لـ 80 شخص ، وصالة استقبال وصالة طعام ومرافق عامة ، ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 700 سيارة.

ثم أزاح سمو أمير الباحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع.

حضر الحفل القنصل العام لدولة الهند ، ومدراء الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشائخ القبائل وجمهور غفير من أهالي الباحة وزوارها