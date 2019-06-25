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الشاكري يُشيد ببرامج موهبة الصيفي وتفاعل الطلاب معها

الشاكري يُشيد ببرامج موهبة الصيفي وتفاعل الطلاب معها
http://almnatiq.net/?p=744066
المناطق_عادل الزهراني

أشاد المدير العام لمدراس البشرى الأهلية بتعليم مكة الشريف صالح بن غميض الشاكري ببرامج موهبة الصيفي المنفذة بالمدارس وذلك أثناء متابعته المستمرة لفعاليات البرنامج حيث تجول بين وحدات برنامج موهبة الصيفي مطلعاً على ما يُقدم للموهوبين من برامج إثرائية ودورات إبداعية وورش عمل، وما تم تنفيذه من تصميمات مبتكرة ومنتجات مبدعة في وحدة الروبوت، وطبيب المستقبل ومهندس المستقبل وعلم الحياة والخوارزمي الصغير والاختراعات والفيزياء والهندسة، حيث أبدى إعجابه بقدرات الطلاب التفكيرية والمهارية.
وقال الشاكري في نهاية زيارته: “من خلال زيارتي للوحدات الإثرائية لمست وبشكل واضح القدرات العالية لأبنائنا الطلاب، والمستوى المتميز، والمشاركات الرائعة في البرنامج” وأعرب عن تقديره وشكره لهذه الفئة المبدعة.

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