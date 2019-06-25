احدث الأخبار

وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية
أبرز المواد
 من هم قادة الحرس الثوري الـ 8 الذين شملتهم عقوبات ترمب؟
أبرز المواد
 ترمب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لأرامكو : قادرون على تلبية الطلب رغم المخاطر
أبرز المواد
 “هدف” : تحمل نسبة من أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
منطقة تبوك
 نقطة الضبط الأمني بوادي الدواسر تطيح بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر
أبرز المواد
 الشاكري يُشيد ببرامج موهبة الصيفي وتفاعل الطلاب معها
منطقة مكة المكرمة
 الأمير حسام بن سعود يطلق فعاليات صيف الباحة 40
أبرز المواد
 120 مستفيداً من برنامج ” السلامة وعي ومسؤولية ” في الحملة الصيفية لمحو الأمية بتعليم مكة
منطقة مكة المكرمة
 أرامكو السعودية:نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي ولا توجد خطط حاليا لزيادة الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية
أبرز المواد
 إف 35 “البريطانية” تنفذ مهمتها الأولى فوق سماء سوريا والعراق!
أبرز المواد
وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية

وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية

أبرز المواد
من هم قادة الحرس الثوري الـ 8 الذين شملتهم عقوبات ترمب؟

من هم قادة الحرس الثوري الـ 8 الذين شملتهم عقوبات ترمب؟

أبرز المواد
ترمب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس

ترمب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لأرامكو : قادرون على تلبية الطلب رغم المخاطر

الرئيس التنفيذي لأرامكو : قادرون على تلبية الطلب رغم المخاطر

أبرز المواد

وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية

وزير الإعلام يلتقي رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية
http://almnatiq.net/?p=744088
المناطق - واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة أمس، رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية.
وجرى مناقشة التحديات الإعلامية وتطور تقنيات العمل الصحفي، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة الأحداث وإحداث الانتشار والتأثير، ومناقشة آليات تحول الصحف إلكترونياً وخدمة المنصات الإعلامية للوصول إلى المتلقي بسرعة ودقة.
كما تم تناول موضوعات تخص تطوير الإعلان والدعاية وتنويع مصادر الدخل لمراعاة التغيرات الحديثة في العالم، وتحقيق التطلعات الإعلامية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يطور المحتوى وينهض بالإعلام في مختلف جوانبه.

 

روابط ذات صلة

من هم قادة الحرس الثوري الـ 8 الذين شملتهم عقوبات ترمب؟

من هم قادة الحرس الثوري الـ 8 الذين شملتهم عقوبات ترمب؟
ترمب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس

ترمب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
الرئيس التنفيذي لأرامكو : قادرون على تلبية الطلب رغم المخاطر

الرئيس التنفيذي لأرامكو : قادرون على تلبية الطلب رغم المخاطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*