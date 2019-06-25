أردوغان قبل لقاء ترمب: لن نتراجع عن صفقة “إس 400”

المناطق - وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتسلم منظومة صواريخ “إس 400” الدفاعية الروسية في تموز/يوليو، في إطار صفقة أثارت حفيظة واشنطن.

وقال أردوغان في خطاب متلفز يسبق لقاء مرتقباً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة الـ20 هذا الأسبوع في اليابان، إن “مسألة منظومة إس 400 مرتبطة مباشرة بسيادتنا ولن نتراجع عنها”. وأضاف: “إن شاء الله، سيبدأ تسليم إس 400 الشهر المقبل”.

وأوضح أن تركيا “لا تحتاج للحصول على إذن من أجل سد احتياجاتها الأمنية، فضلاً عن الرضوخ للضغوط”.

وتعهد أردوغان باستخدام علاقاته الجيدة مع نظيره الأميركي دونالد ترمب للتخفيف من التوترات عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة الـ20 في أوساكا باليابان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأمهلت الولايات المتحدة تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي حتى 31 تموز/يوليو للتراجع عن شراء منظومة “إس 400” وإلا سيتم فرض عقوبات عليها وتعليق مشاركتها في برنامج مقاتلات “إف 35”.

وتخطط تركيا لشراء 100 مقاتلة من طراز “إف 35″، وأبرمت عقوداً مربحة لصناعة قطع للطائرة.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية عدة مسائل، بما في ذلك الاتفاقية المرتبطة بمنظومة “إس 400” والدعم الأميركي لفصائل كردية سورية تعتبرها تركيا “إرهابية”.