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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني المُعيّن حديثاً

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني المُعيّن حديثاً
http://almnatiq.net/?p=744109
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الامارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المُعيّن حديثاً اللواء علي المنتشري.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
من جهته عبر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره للأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرصه وزملائه على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

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