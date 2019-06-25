الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الصين الشعبية لدى المملكة

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشن وتشينغ، يرافقه عدد من منسوبي السفارة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسيد وتشينغ ومرافقيه، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية وثيقة، بفضل التبادل التجاري المرتفع بين البلدين، الذي كان بوابةً توثيقها وتعزيزها، مؤكداً سموه أن القيادة الرشيدة –أيدها الله- حريصةٌ على تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مبيناً أن ذلك يتجلى في الاتفاقيات والشراكات الموقعة في زيارة سمو ولي العهد العام الماضي، والتي أكدت تلاقي التوجهات الاستراتيجية للصين مع رؤية المملكة2030، والذي سينعكس بدوره على التواصل الاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين، متمنياً سموه لجمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً التوفيق.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشن وتشينغ، عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، وما أشار إليه سموه من علاقات ثنائية وثيقة ومتطورة، مبيناً أن الصين حريصةٌ على استمرار تطور هذه الشراكة بين البلدين، وصولاً إلى أن تكون شراكة استراتيجية طويلة الأمد، متمنياً لحكومة المملكة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.