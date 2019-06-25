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بولتون: إيران النووية تهدد أمن المنطقة.. وكل الخيارات مطروحة

بولتون: إيران النووية تهدد أمن المنطقة.. وكل الخيارات مطروحة
http://almnatiq.net/?p=744115
المناطق - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الثلاثاء، إن إيران تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها وصواريخها الباليستية. مشيرا إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة بخصوص إيران.

وأضاف بولتون في كلمة في القدس على هامش انعقاد قمة أمنية ثلاثية في القدس (أميركية روسية إسرائيلية)، أن الولايات المتحدة تريد التخلص من كل القوات الأجنبية في سوريا. مؤكدا أن الحل الأمثل للأزمة السورية هو “السياسي”.

ولفت إلى أن وجود إيران في سوريا يشكل خطرا، خاصة على إسرائيل. موضحا أن الروس عبروا مرارا عن رغبتهم بمغادرة الإيرانيين سوريا.

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة وجود استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا.

وقال: “لو كانت إيران جادة بالحل لما انتهكت الاتفاق النووي”.

وعن عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة المنامة التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي “خطأ”.

ورفض بولتون الإفصاح عن تفاصيل خطة السلام في المنطقة، لكنه قال “نحاول التوصل إلى اتفاق مقبول بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وطلب من الجميع “التحلي بالصبر”.

وقال بولتون: “أنا مستشار للأمن القومي ولست مستشارا للقرار الأمني”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في مفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي حتى بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وقال بولتون “ترك الرئيس دونالد ترمب الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها الخبيثة الأخرى في أنحاء العالم”.

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