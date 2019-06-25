بمشاركة أكثر من 100 طفل .. برنامج ألوان الصيف ينطلق بغرفة أبها

المناطق - أبها

بمشاركة أكثر من 100 طفل وطفلة من عمر 6 إلى 12 سنة قدم البرنامج الصيفي “ألوان الصيف ” الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بابها نموذجا مميزا للبرامج الصيفية المقدمة للاطفال في منطقة عسير وقد شمل البرنامج العديد من الفعاليات التعليمية في لتدريس اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والقران الكريم إضافة إلى برامج لتعليم الرسم والطهي والخط والألعاب الرياضية والسلوك والفعاليات الترفيهية واستضافة البرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال .

من جهته أكد رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي على حرص غرفة أبها على أن يكون لها دوراً ويساهم في دعم الجيل الجديد وتدريبه على المهارات الأساسية التي تصقل الشخصية وتعزز المواهب وتربية الطلاب على مبادئ الإسلام وإعدادهم ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم وهذا يدعم مبدأ انتماء الطلاب لوطنهم وحكومتهم استثمار أوقات الفراغ ببرامج تربوية متنوعة وهادفة وإكساب الطلاب المهارات والخبرات الميدانية واكتشاف مواهبهم مع تنمية إحساس الأطفال بمشكلات مجتمعهم وإعدادهم للمشاركة في الفعاليات الكبيرة لتنمية روح التعاون والعمل الجماعي لديهم وهذا يعتبر من أهم تطلعات الغرفة نحو بناء الجيل الجديد .

من ناحية أخرى استضاف البرنامج المدرب والمتخصص في التعامل مع الحيوانات فيصل عسيري حيث يهدف البرنامج إلى شغل أوقات الفراغ للأطفال في منطقة عسير والعمل على التدريب على تقديم برامج تدريبية مكثفة ومجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تصب في مجالات المعرفة والإبداع والابتكار والتقنية، ويتميز البرنامج بتقديم ورش عمل فريدة، في العديد من المجالات .