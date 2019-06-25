صندوق تنمية الموارد البشرية يستعرض البرامج والخدمات الموجهة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل في “غرفة الرياض”

المناطق - الرياض

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، البرامج والخدمات الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، وخدمات التوظيف والتدريب لأصحاب العمل، وذلك ضمن فعاليات برنامج تأهيل أخصائي الموارد البشرية، الذي أقيم اليوم (الثلاثاء) في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور عدد من مختصي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال.

وأطلعَ مشرف علاقات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبدالله الحمالي، الحضور على خدمات بوابة “طاقات” التي تضم برامج الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، والخدمات التي تقدمها البوابة للمسجلين من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات، التي من بينها، بناء السيرة الذاتية وتوثيقها واستعراض الوظائف المعلنة والتقديم عليها، ونشر الإعلانات الوظيفية واستعراض مرشحي التوظيف واجراء المقابلات الوظيفية.

وبيَّن الحمالي، أن “طاقات” منصة موحدة لسوق العمل، وترتكز رسالتها على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

كما قدم عبدالله العمرو من الإدارة العامة للفروع، عرضاً حول برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وأهميته وطريقة استفادة المنشآت من البرنامج، وشروطه وضوابطه وآلية الدعم، ورحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.

وأجاب ممثلو الصندوق في نهاية اللقاء على استفسارات وتعليقات الحضور حول برامج وخدمات الصندوق، وكيفية الاستفادة منها.