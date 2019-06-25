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أمانة عسير تستعيد 10 الاف م2من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد 10 الاف م2من الأراضي الحكومية

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أمانة عسير تستعيد 10 الاف م2من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد 10 الاف م2من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=744133
المناطق - أبها

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية يوم أمس نحو 10 الالاف م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

منبها الى ان إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو  298 ألف م2، خلال الاسبوع الماضي وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.

مؤكدا بأن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وأن الامانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.

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