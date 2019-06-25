“الترفيه” و”مبادرات مسك” تطلقان برنامج “روّاد الترفيه”

المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج “روّاد الترفيه” بالشراكة مع مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية)، والذي يعنى بتأهيل السعوديين والسعوديات حديثي التخرج للعمل مع أكبر الشركات العالمية في مجال الترفيه، لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات في المجال، بما يمكنهم من دخول القطاع والمساهمة في مسيرة نموه وازدهاره، حيث يأتي البرنامج ضمن استراتيجيات الهيئة في بناء وتطوير القطاع وفق أعلى المعايير العالمية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في قطاع الترفيه بالارتكاز على الخبرات العالمية، بما يلبي مستهدفات برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية 2030.

وتنطلق باكورة البرنامج مع شركة لايف نيشن الأمريكية الرائدة في مجال الترفيه، والتي سبق لها أن أحيت أكثر من 30 ألف برنامج ترفيهي و100 مهرجان، وقد تخطت مبيعات التذاكر الخاصة بفعالياتها 500 مليون تذكرة سنوياً. ويعمل فيها أكثر من 44 ألف موظف في مختلف بلدان العالم. وتشارك في البرنامج أيضاً شركات عالمية مختلفة، لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على مختلف الأدوار والمهام في التخطيط والتنظيم والإدارة للبرامج والمشاريع الترفيهية.

يذكر أن الهيئة تعتمد ضمن استراتيجيتها في تطوير وزيادة المحتوى المحلي في قطاع الترفيه العديد من مبادرات تأهيل الكوادر الوطنية بالإضافة إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

ويمكن التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://misk.org.sa/fellowship/services/live-nation/