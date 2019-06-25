أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهمجة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الهمجة، والمدير التنفيذي باللجنة أحمد الحربي، الذين قدموا للسلام على سموه والاستماع إلى توجيهاته ، وتسليمه نسخة من التقرير الخاص بأنشطة اللجنة وفعالياتها وجهودها المجتمعية.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء لنبذة عن أعمال اللجنة والأنشطة التي قامت بها، مؤكداً أهمية دور لجان التنمية في تعزيز برامجها وتضافر الجهود في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة لخدمة المجتمع، حاثاً على مضاعفة العمل وتطوير البرامج بما تخدم شرائح المجتمع كافة, مباركاً لرئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية جهودهم المبذولة, مشيداً بلجان التنمية الاجتماعية بصفة عامة التي ينتظر منها المزيد وأكثر مما تقوم به حالياً.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل: مع تقديري لما تقوم به الجمعيات واللجان الاجتماعية إلا أنني أؤكد على أن العضوية ليست للوجاهة الاجتماعية بل للعمل الفعلي والإبداع المتواصل والإسهام في تطوير قدرات المؤسسات لما يعود على المستفيدين من خدماتها كل نفع وفائدة وقضاء أوقات الفراغ بما يفيدهم.

من جهته, قدم رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهمجة الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ودعمه المستمر للجان التنمية في المنطقة، لتؤدي دورها في تنمية المجتمع المحلي والترابط بين أهل الحي والمحافظة على العادات والتقاليد وحل المشكلات الاجتماعية.

حضر الاستقبال محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيا، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، ورئيس مركز الهمجة صنيتان بن عقاب بن تنباك