جامعة طيبة تدشن برنامجها الصيفي شباب وبنات طيبة

المناطق - المدينة المنورة

افتتح وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، برنامج ” شباب وبنات طيبة 2019″ التابع لعمادة شؤون الطلاب بمشاركة عدد من شباب وبنات المدينة المنورة.

ويأتي هذا البرنامج امتدادا لبرامج الجامعة النوعية السنوية، وتنظمها عمادة شؤون الطلاب إيمانا من الجامعة بأهمية خدمة المجتمع ورعاية الشباب وشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والصلاح.

وحضر التدشين عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي ووكيل وكيلة عمادة شؤون الطلاب مشرفي البرنامج، وعدد من مدراء الإدارات ومنسوبي العمادة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الجامعة تحرص دائما على تنفيذ برامج متخصصة على مستوى من التأهيل و الإشراف الأكاديمي، وبرنامج شباب طيبة هو أحد البرامج المقدمة لهذا العام ويهدف إلى إمداد الطلبة بالمهارات المعرفية والسلوكية الهادفة بأسلوب ترفيهي وتربوي شيق وجذاب .

وأضاف آل مسعود : إن معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني يوجه ويتابع بالاهتمام بشباب المنطقة , وضرورة أن تكون الجامعة شريك وحاضن لأنشطة الشباب وتدعمهم في كافة المجالات الرياضية والعلمية والثقافية والترفيهية والريادية .

من جانبه نوه عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي بالدعم الذي تلقاه العمادة من الإدارة العليا بالجامعة مشيدا ببرنامج شباب طيبة الذي يقام للسنة السادسة على التوالي بعدد يقارب الألف مشارك لهذا العام .

وذكر د.الحربي أن عمادة شؤون الطلاب تركز في البرنامج على تنويع المشاركات والبرامج في مختلف المحاور لتشمل جميع الفئات العمرية الشبابية , وصقل المواهب والتوجيه غير المباشر لميول الطلاب واكتشاف مواهبهم.