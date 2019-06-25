أمير القصيم يكرم المواطن عبدالله الحربي نظير عمله الإنساني والتطوعي

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، المواطن عبدالله الحربي من أهالي محافظة النبهانية، نظير جهوده الإنسانية والتطوعية المتميزة والفعالة التي قام بها أثناء جريان وادي الداث وتقديمه المساعدة لرجال الدفاع المدني.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم به، وبما قام به من عمل بطولي ينم عن الحس الإنساني لديه، مؤكدًا أن الجهود الموفقة التي يبذلها أهالي ورجال المنطقة في مساعدة القطاعات الأمنية كافة هي جهود مقدرة ومثمنة، لافتاً الانتباه إلى أن العاملين في خدمة الوطن أياً كانت مناصبهم ومواقعهم هم محل تقدير القيادة الرشيدة، مفيداً أن النجاحات التي حققها رجال الأمن بمساعدة المواطنين والمقيمين تحققت بتوفيق الله تعالى وفضله.

وقدم المواطن عبدالله الحربي وافر شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة، وعلى هذا التكريم غير المستغرب من لدن سموه، مؤكداً في الوقت ذاته أن ماقام به هو عمل إنساني وخيري يمليه علينا ديننا الحنيف، ويكتب لنا الأجر والمثوبة عند الله من خلاله، موضحاً أن هذا التكريم سيكون حافزاً له في تقديم العمل الإنساني والتطوعي، وتقديم المزيد من العطاء لكل ما من شأنه حفظ أمن هذه البلاد وسلامة مواطنيه.

حضر التكريم محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيا ، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح ، ورئيس مركز الهمجة صنيتان بن عقاب بن تنباك .