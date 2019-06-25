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“صحة الرياض” تحتفي باليوم العالمي للمسنين

“صحة الرياض” تحتفي باليوم العالمي للمسنين
http://almnatiq.net/?p=744180
الرياض - شاجع الدوسري
انطلاقاً من دورها الصحي والتوعوي، وإسهاماً في غرس القيم والمبادئ في نفوس المواطنين والمقيمين، احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بمقرها في الرياض، في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين .
وتضمنت الفعاليات توزيع المطويات والكتيبات التي تناول بعض الإرشادات الصحية والتوعوية إضافة إلى البرامج الصحية الخاصة بهم.
وأكدت ” صحة الرياض” أن المشاركة في تفعيل هذه المناسبة الصحية العالمي يأتي تأكيدا للدور الذي تلعبه وزارة الصحة والخدمات الصحية في رعاية هذه الفئة الغالية من المجتمع ، إضافة إلى تعريف المجتمع بالخدمات الصحية المقدمة وأوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لفئة كبار السن.
ووجهت “صحة الرياض”  المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاركة الفاعلة للتوعية بحقوق كبار السن ورعايتهم، ورفع مستوى الاهتمام بهم، ومساندتهم ومنحهم ما يستحقون من التقدير والاهتمام، مع تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم.
ويهدف اليوم العالمي لكبار السن؛ لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمونها في المجتمع، ويرفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهونها في عالم اليوم، والذي يبلغ عددهم (الذين تجاوزوا الستين عامًا) في العالم نحو 600 مليون نسمة (عام 2012)، والذي يُتوقع أن يرتفع إلى ملياري نسمة بعد خمسين عامًا.
كما يهدف اليوم العالمي للمسنين إلى تعزيز الحقوق المكرسة في الإعلان وما يعنيه في الحياة اليومية لكبار السن، وتسليط الضوء على كبار السن كما يشارك أفراد المجتمع ملتزمة بتحسين التمتع بحقوق الإنسان في العديد من مجالات الحياة وليس فقط تلك التي تؤثر فيهم على الفور، والتفكير في التقدم والتحديات لضمان كامل المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قِبَل كبار السن، إضافة إلى المشاركة الواسعة للجماهير في جميع أنحاء العالم ودفع الناس من أجل حقوق الإنسان في جميع مراحل الحياة.

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